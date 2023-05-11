التشكيل الرسمي لـ قمة يوفنتوس ضد إشبيليه في نصف نهائي الدوري الأوروبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 مايو 2023 09:30 مساءً - أعلن الجهازان الفنيان لفريقى يوفنتوس الإيطالي ضد إشبيلية الإسباني، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستقام بينهما في العاشرة من مساء اليوم الخميس على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لنسخة 2023.وجاء تشكيل يوفنتوس أمام إشبيلية كالتالي:



حراسة المرمى : تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو - بونوتشي - أليكس ساندرو.

خط الوسط: خوان كوادرادو - ميريتي - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - كوستيتش.

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - فلاهوفيتش.

تشكيل يوفنتوس

وجاء تشكيل إشبيلية ضد يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نافاس- بادي- جوديلي- أكونا.

خط الوسط: فيرناندو- أوليفر توريس - راكيتيتش.

خط الهجوم: أوكامبوس- يوسف النصيري – بريان جيل.

تشكيل إشبيلية

وتأهل يوفنتوس لنصف النهائى بعدما عبر عقبه سبورتينج لشبونة بدور ربع النهائي، بينما تأهل إشبيلية لنصف النهائي بعد الفوز على مانشستر يونايتد.

ويأمل يوفنتوس بأن يستغل عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة ومريحة قبل موقعة الإياب في إسبانيا لضمان الاقتراب من الدور النهائي لأول مرة في النسخة الجديدة بمسماه الجديد، حيث كان قد حقق اللقب 3 مرات في تاريخه بمسمى كأس الاتحاد الأوروبي.

فيما يبحث الفريق الإسباني عن الخروج من الموقعة بنتيجة إيجابية ترضي طموحاته قبل موقعة الإياب من أجل حسم الوصول للنهائي في البطولة المفضلة لديه كونه الأكثر تحقيقًا للألقاب بواقع 6 مرات.

وواجه يوفنتوس وإشبيلية بعضهما البعض في أربع مناسبات سابقة في أوروبا، وكلها في دوري أبطال أوروبا بين عامي 2015 و 2016 و 2016-2017 حيث فاز يوفنتوس مرتين من المواجهات الأربع وتعادل في مواجهة وخسر مثلها ، بينما لم يُهزم على أرضه حيث فاز في لقاء وتعادل مثله.

فيما فاز إشبيلية في كل من مبارياته الست الأخيرة ضد الأندية الإيطالية في الدوري الأوروبي، حيث جاء كل فوز خلال مراحل خروج المغلوب، وشهدت آخر هذه المباريات فوزهم على إنتر ميلان في النهائي في موسم 2019-20.

ووصل إشبيلية إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي في مناسبات أكثر من أي فريق آخر بواقع 5 مرات ، لقد رفعوا الكأس في كل مناسبة سابقة عندما وصلوا إلى الدور.