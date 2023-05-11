رئيس الوزراء يوجه بتسريع خروج الأدوية والمستلزمات الطبية المتعاقد عليها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 مايو 2023 10:26 مساءً - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لمتابعة جهود الهيئة في عدد من ملفات عملها.

واستعرض اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، جهود الهيئة فيما يتعلق بخطة توفير متطلبات القطاع الطبي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وفى ضوء ما عرضه السيد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، بشأن المستلزمات الطبية التي تم التعاقد عليها من جانب الهيئة ووصلت بالفعل للموانئ المصرية، فقد وجه رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع خروج شحنات الأدوية والمستلزمات المشار إليها.

كما تناول رئيس الهيئة الخطوات المتعلقة بدعم وتطوير الصناعة الوطنية في مجال الأجهزة الطبية وفق المعايير العالمية المعتمدة، لتقليل الضغط على النقد الأجنبي، مع تطوير الأجهزة الطبية بهدف الاستغلال الأمثل للأصول الطبية المملوكة للدولة.

واستعرض اللواء طبيب بهاء الدين زيدان مراحل تنفيذ مشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات الطبية والأجهزة الطبية، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تبدأ بـ 6 مستودعات بينها مستودع بالقاهرة، و5 مستودعات صغيرة في محافظات مختلفة، وتطرق أيضاً إلى رؤية الهيئة الخاصة بتفعيل تطبيق التكنولوجيا الطبية، وفق خطة تتضمن التوسع في الإدارة المثلى للأصول والأجهزة الطبية، والتدريب والتوعية بأهمية رفع كفاءة الموارد المتاحة.

كما عرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع أهم مخرجات اللجنة الخاصة بتسهيل وتيسير إجراءات إنشاء مصانع مستحضرات وأجهزة ومستلزمات طبية في مصر، بما يخدم هدف توطين هذه الصناعات الحيوية، لافتاً إلى توقيع مذكرات تفاهم للتصنيع المحلي مع العديد من الشركات الأجنبية مثل: شركة Ziadent المصرية مع شركة موريتا اليابانية لتصنيع مستلزمات الأسنان، وشركة LINET التشيكية لتصنيع الأثاث الطبي، وشركة PerkinElmer لتصنيع الورق النشاف في مصر وإمكانية تصدير المُنتج للدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذا مع شركة بريطانية وشركة لبنانية لتصنيع مستلزمات مكافحة العدوى، إلى جانب تصنيع أدوية Lilly العالمية من خلال شركة إيفا فارما المصرية.

وتطرق اللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان إلى جهود العمل على توطين صناعة الأمصال واللقاحات، وتحديد خطة عمل لتوطين صناعة المواد الداخلة في تصنيع المستحضرات الطبية، على أن يبدأ تنفيذ الخطة بالشراء الموحد للمواد الخام، وتنتهي بتوطين صناعة تلك المواد وتصديرها للخارج.

وتناول رئيس الهيئة التحضيرات الخاصة باستضافة القاهرة المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي Africa Health EXCON 2023 في نسخته الثانية، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في يونيو القادم، في حدث يمثل أكبر المؤتمرات والمعارض الطبية في أفريقيا، موضحاً أن المعرض والمؤتمر الطبي سيقام على مساحة 40 ألف متر، وقد تم اشتراك 203 شركات وجهات محلية أو أجنبية حتى الآن من بينها 20 شركة راعية، وبلغ إجمالي عدد المسجلين لحضور المعرض والمؤتمر حتى الآن 4 آلاف زائر من 55 دولة.

ولفت إلى أن هذا الحدث الطبي الإقليمي المهم من المقرر أن يشهد عقد 315 محاضرة علمية في أكثر من26 تخصصا طبيا خلال 3 أيام تشمل معظم القضايا والنواحي الطبية والصحية، ووصل اجمالي عدد المتحدثين حتى الآن لنحو 1044 متحدثاً، من بينهم 315 متحدثا أجنبيا، كما سيتم عقد أربعة برامج معتمدة دولياً تشتمل على محاضرات وتدريب عملي. وقد تم دعوة أكثر من 530 شخصية هامة من الدول الأفريقية والعربية.