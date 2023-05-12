بطريرك الأقباط الكاثوليك يرسم الأنبا بولا مطرانا للإسماعيلية (صور)

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شارك فى الصلاة والاحتفال رئيس الأساقفة نيقولاس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر، وأصحاب النيافة، أعضاء السينودس البطريركى المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، ومطارنة مختلف الكنائس الكاثوليكية بمصر.
شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، من مختلف الإيبارشيات، والكنائس، بالإضافة إلى شخصيات مختلفة من عدة كنائس مسيحية.
وعقب نهاية دورة القيامة، أُقيمت صلاة التختيرة، ومراسم تجليس الأنبا بولا، على كرسى إيبارشية الإسماعيلية، ثم قام الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بقراءة تقليد تجليس نيافة الأنبا بولا.
تلا ذلك، كلمة العظة من الأب البطريرك، كما ألقى الأنبا بولا كلمات الشكر والتقدير والامتنان، مؤكدًا شكره لنيافة الأنبا دانيال لطفى، لمجهوداته المبذولة فى خدمة الإيبارشية، خلال السنوات الماضية.
وفى الختام، قدَّم نيافة الأنبا دانيال لطفى، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، الشكر والتقدير باسم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ومطارنة السينودس البطريركى المقدس لجميع من حرص على المشاركة الحضور لمراسم السيامة الأسقفية للأنبا بولا، وفى مقدمتهم سيادة اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، والشخصيات المختلفة الأخرى.
الجدير بالذكر أن الأنبا بولا اتخذ شعارًا أسقفيًا هو "النعمة والرحمة والسلام".
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