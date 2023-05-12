وزير الطيران يلتقى السفير الهندى لبحث إمكانية الفرص الاستثمارية فى القطاع

جدة - نرمين السيد - التقى محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، اليوم، بالسفير أجيت جوبتيه سفير دولة الهند بالقاهرة، ووفدا من شركة GMR الهندية المتخصصة فى مجال تطوير المطارات ومشروعات البنية التحتية بالهند، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية فى مجال تطوير المطارات، لدعم المشروعات التنموية القائمة على أهداف التنمية الشاملة.





يأتى هذا اللقاء فى إطار حرص الدولة على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات وجذب المزيد من الاستثمارات الواعدة فى كل المجالات خاصة فى قطاع الطيران المدنى.

حضر اللقاء Rajesh Kumar الرئيس التنفيذى للشركة الهندية ووفد من السفارة الهندية وعدد من مسئولى شركة GMR ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى.

وفى بداية اللقاء، رحب وزير الطيران المدنى بالسفير الهندى، والوفد المرافق له، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والتجارية بين الجانبين، مشيرا الى حرص الوزارة على التعاون مع الجانب الهندى فى مجال تقديم الاستشارات المتعلقة بالمطارات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء استعرض الجانبان تشجيع الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المدن المصرية خاصة وأنه من المقرر أن تقوم شركة مصر للطيران بتشغيل خط جديد إلى مدينة نيودلهى بالهند، بواقع 4 رحلات أسبوعيا اعتبارا من شهر يوليو المقبل، بجانب رحلاتها المنتظمة إلى مدينة مومباى.

من جانبه، أعرب السفير الهندى، عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدا أن مصر تعتبر أحد أهم شركاء التنمية فى القارة الإفريقية، مشيرا إلى تزايد الحركة السياحة بين البلدين، بالإضافة إلى أن الاستثمارات الهندية فى مصر تمثل أهم مجالات التعاون بفضل سياسات الحكومة المصرية فى تعزيز مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية.

من جانبه، قال Rajesh Kumar، رئيس الشركة الهندية، إن مجموعة GMR تهتم بالتعاون والاستثمار فى العديد من المجالات بقطاع الطيران المدنى على مستوى العالم، منها مجالات الطاقة ومدن المطارات والبنية التحتية، حيث تطورت العديد من المطارات العالمية فى الهند وتركيا والفلبين وإندونيسيا واليونان وغيرها.

كما أشاد بما لمسه من أعمال تطوير داخل قطاع الطيران المدنى المصرى، خلال الفترة الماضية، وعن تطلعه لفتح مزيد من آفاق التعاون، حيث يعد هذا القطاع رافدا خصبا للاستثمار، لما يمتلكه من إمكانات ستساعد على إنجاح هذا التعاون.