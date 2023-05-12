الأرصاد تكشف عن ظاهرة قوية تصل إلى القاهرة الكبرى اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للدفء على السواحل الشمالية.

ولفتت إلى أنه يسود طقس حار على جنوب سيناء و شمال الصعيد، شديد الحرارةعلى جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت الأرصاد إلى أن هناك فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، مشددة على وجود ظاهرة قوية تتمثل فى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية جنوبية غربية.