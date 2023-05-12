الإفتاء تكشف عن الإجراءات الشرعية لـ التحكم فى الغضب

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "رشَّدت الشريعةُ الإسلاميةُ الغضبَ ونَهَتْ عنه، إلَّا إذا كان فى الحق، وأرشدتْ مَنْ يُبتلى به أن يبتعد عنه وعن أسبابه، وأن يستعين بالله تعالى ويتوكَّل عليه فى كلِّ شئونه".

وأضافت: "على المسلم أن يتَّخذ الإجراءاتِ الـمساعدةَ له على دفع الغضب، كالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن يسكتَ، ويتوضأ إذا غضب، وأن يُغَيِّرَ هيئته، وأن يتحلَّى بخلق العفو، وألَّا يتسرع، وأن يكظم غيظه ليتمكن من التحكم فى نفسه".

وتابعت الإفتاء: "على المسلم أن يعلم أنَّ كلامه محسوبٌ عليه ولو فى وقت الغضب، وإن وجد سبيلًا آخر مباحًا يساعده فلا بأس به؛ وأولًا وآخرًا يدعو الله تعالى أن يقيَه شرَّ ما يضُرُّه".