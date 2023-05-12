أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 12 مايو 2023

جدة - نرمين السيد - تونس

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تمام الساعة العاشرة مساء نظيره الترجي التونسي على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في المباراة التي تجمعهما في ذهاب الدور نصف النهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القاهرة

يخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المران الختامي في الخامسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة المقرر لها يوم غد السبت، فى مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

بورسعيد

تغادر سفينة الرحلات البحرية Pacific world عالم المحيط الهادئ، وهي واحدة من السفن السياحية الشهيرة في العالم، وكانت تُعرف سابقًا باسم The Love Boat، ميناء بورسعيد متجهة إلى ميناء "سانتوريني باليونان" لاستكمال باقي رحلتها السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

سول

تعقد سول وطوكيو مشاورات على مستوى العمل؛ لمناقشة تفاصيل تفتيش سول على خطة طوكيو لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة، ويرأس الجانب الكوري الجنوبي رئيس مكتب الوزارة لشؤون تغير المناخ والطاقة والبيئة والعلوم "يون هيون-سو"، بينما يرأس الجانب الياباني المدير العام لقسم نزع السلاح ومنع انتشاره والعلوم بوزارة الخارجية "أتسوشي كايفو".

واشنطن

تتوجه جولييتا فالس نويز مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة إلى جنيف ومكسيكو سيتي للقاء عدد من المسئولين وبحث العديد من القضايا.