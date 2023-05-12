سفير أوزبكستان بالإمارات: شيخ الأزهر يقود جهودا كبيرة لنشر قيم التسامح

جدة - نرمين السيد - استقبل الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، فى مقر المجلس بأبوظبى، عبدالعزيز أورالبايوفيتش أقولف، سفير جمهورية أوزبكستان، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وإحياء تراث علماء الأمة وحكمائها؛ لينير الطريق للأجيال الحالية والمستقبلية.





وخلال اللقاء، أكَّد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين أن أوزبكستان ارتبطت مدنها بالتاريخ الإسلامى منذ بدايته وشَهِدَت نهضة علمية وحضارية واسعة على يد العديد من علمائها الذين قدَّموا العلم والمعرفة للإنسانية، وفى مقدمتهم الإمام البخارى والإمام الماتريدى والبيرونى والخوارزمى وابن سينا وغيرهم.

وأوضح الأمين العام، أن بلاد ما وراء النهر كانت ولا تزال تمثل رافدًا علميًّا أصيلًا فى العلم الشرعى والتراث الإسلامى لجميع العلماء، وبخاصة علماء الأزهر الشريف، داعيًا إلى ضرورة العمل على إحياء تراث علماء الأمة وحكمائها؛ بما يُسهم فى التعريف بما يحويه هذا التراث من علوم أسهمت فى تقدم الإنسانية.

من جانبه، أكَّد سفير أوزبكستان، أن مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يقود جهودًا كبيرة لنشر قيم التسامح والتعايش المشترك، معربًا عن تطلع بلاده إلى التعاون مع المجلس فى العديد من المبادرات الملهمة التى تهدف لتعزيز الحوار والتفاهم والتعايش المشترك، والعمل على إحياء تراث الأمة والتعريف بحضارتها الرائدة.