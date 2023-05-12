مصر ترحب بالتوقيع على إعلان جدة بين القوات السودانية و«الدعم السريع»

جدة - نرمين السيد - رحبت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة 12 مايو الجارى، بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان جدة، باعتباره خطوة مهمة تسهم فى توفير الحماية للمدنيين من أبناء الشعب السودانى الشقيق، وإتاحة الفرصة لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، والحفاظ على المنشآت والمرافق العامة، وتسهيل عمليات الإجلاء.





وأعربت مصر عن تطلعها لأن يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه من تعهدات، وأن تفسح تلك الخطوة المجال لأطراف النزاع، بمساعدة الوسطاء والشركاء الإقليميين والدوليين، للتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار واستئناف الحوار، بما يسهم فى إخراج السودان من محنته، واستعادة الشعب السودانى الشقيق لحقه فى أن ينعم بالسلم والأمن والاستقرار. وأشادت مصر بالجهود المقدرة التى بذلتها كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة فى تشجيع الأطراف السودانية على المشاركة فى جولة المحادثات، والتى تؤكد على أهمية وجدوى تضافر جميع الجهود من أجل إنهاء الأزمة الراهنة فى السودان فى أسرع وقت.

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