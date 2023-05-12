الأنباء الكويتية تبرز توجيه السيسى بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، الصادرة صباح اليوم الجمعة، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستمرار فى مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وصولا للهدف المنشود بشمول جميع محافظات الجمهورية، وبحيث يتم توفير التغطية الصحية لكل المصريين، بأعلى درجات الكفاءة والجودة.





وقالت الصحيفة تحت عنوان: "السيسى يوجه بالاستمرار فى مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل غى جميع المحافظات"، أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس مع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المبادرات القومية فى قطاع الصحة والرعاية الطبية للمواطنين. وتابعت الصحيفة، أن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى صرح بأن الرئيس السيسى اطلع على نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة، فى إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة، موجها فى هذا الصدد بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوافرة لدى كل مؤسسات المنظومة الطبية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، بهدف تعزيز استمرارية نجاح تلك المبادرات، وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

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