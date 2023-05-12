إزالة 230 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالغربية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أزالت 230 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصدى بكل حزم لأية تعديات.





وقال المحافظ فى تصريح له اليوم الجمعة "إنه لا تهاون مع إزالة أى تعديات على أملاك الدولة أو محاولة البناء على الأراضى الزراعية"، موضحا أنه جرى إزالة 230 حالة تعد بقرى مركز ومدينة المحلة الكبرى وطنطا وكفر الزيات وقطور وزفتى.

وأشار رحمى إلى أن المحافظة مستمرة فى استرداد حق الشعب وردع المخالفين، موجها باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنع أى تعديات عليها مع الإيقاف الفورى لكافة أشكال البناء المخالف.

ووجه المحافظ بالاستمرار فى بذل الجهود وتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمجارى المائية ومنع أى تعد جديد للحفاظ على حق الدولة والشعب إلى جانب حماية الرقعة الزراعية والتصدى للبناء المخالف بكافة صوره وتطبيق القانون على المخالفين.