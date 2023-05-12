"الأوقاف" تفتتح اليوم 10 مساجد بالمحافظات منها 8 جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 مايو 2023 11:24 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف 10 مساجد يوم الجمعة الموافق 12 / 5 / 2023م، منها 8 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1122 مسجدًا منها 905 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و217 مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. الكبير – ميت أبو الحسين - أجا

2. الرحمة – الملعب - بلقاس

مديرية أوقاف أسيوط

3. العاشر من رمضان – العتمانية – البداري

4. أولاد صلاح – الشيخ مساعد - ديروط

مديرية أوقاف المنيا

5. الإيمان – بني حسن الشروق – أبو قرقاص

مديرية أوقاف البحيرة

6. الكبير – الإمام مالك – وادي النطرون

مديرية أوقاف الشرقية

7. الفتح - منشأة صهبرة – ديرب نجم

مديرية أوقاف الفيوم

8. أبو حضرة - مركز طامية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

1. عباد الرحمن – ك 9 – مدينة أبو زنيمة

مديرية أوقاف الشرقية

2. الكبير – كفر علي عبد النبي – مركز أبو كبير.