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"الأوقاف" تفتتح اليوم 10 مساجد بالمحافظات منها 8 جديدة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 مايو 2023 11:24 صباحاً - تفتتح  وزارة الأوقاف 10 مساجد يوم الجمعة الموافق 12 / 5 / 2023م، منها 8 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1122 مسجدًا منها  905 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و217 مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

 

مديرية أوقاف الدقهلية

 

1. الكبير – ميت أبو الحسين - أجا

 

2. الرحمة – الملعب - بلقاس

 

مديرية أوقاف أسيوط

 

3. العاشر من رمضان – العتمانية – البداري

 

4. أولاد صلاح – الشيخ مساعد - ديروط

 

مديرية أوقاف المنيا

 

5. الإيمان – بني حسن الشروق – أبو قرقاص

 

مديرية أوقاف البحيرة

 

6. الكبير – الإمام مالك – وادي النطرون

 

مديرية أوقاف الشرقية

 

7. الفتح - منشأة صهبرة – ديرب نجم

 

مديرية أوقاف الفيوم

 

8. أبو حضرة -  مركز طامية

 

ثانيًا: مساجد الصيانة:

 

مديرية أوقاف جنوب سيناء

 

1. عباد الرحمن –  ك 9 – مدينة أبو زنيمة

 

مديرية أوقاف الشرقية

 

2. الكبير – كفر علي عبد النبي –  مركز أبو كبير.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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