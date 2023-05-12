مشاورات مصرية أمريكية رفيعة المستوى حول نزع السلاح وضبط التسلح

وتناولت المشاورات بمشاركة الخبراء من الجانبين أهم الموضوعات ذات الصلة بنزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية، بما فى ذلك جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح مطلع العام الجارى، والتطورات ذات الصلة بالمعاهدات الرئيسية الخاصة بنزع السلاح النووى وحظر انتشاره، بما فى ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة الخفض المتبادل للرؤوس النووية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إلى جانب مساع منع سباق التسلح فى الفضاء الخارجى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مجالات التسلح.
واستعرض الجانبان رؤيتهما إزاء وضعية المنظومة الدولية لضبط التسلح على ضوء التطورات الدولية الخطيرة والمتسارعة التى تؤثر سلباً على جهود نزع السلاح وعدم الانتشار، وتقود لسباق دولى جديد للتسلح فى مختلف المجالات الاستراتيجية، وضرورة تكثيف العمل المشترك من جانب كافة الدول، وبصفة خاصة الدول الخمس النووية، نحو تعزيز فاعلية الآليات الأممية ومصداقية وكفاءة المعاهدات متعددة الأطراف المعنية بموضوعات نزع السلاح على المستويين الإقليمى والعالمى.
كما أوضح السفير إيهاب بدوى خلال المشاورات محددات الموقف المصرى إزاء مختلف قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار، خاصةً فيما يتعلق بضرورة تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
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