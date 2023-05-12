الزراعة توزع الأغنام مجانا على 20 سيدة بوادى النقرة فى أسوان (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت منطقة وادى النقرة بمحافظة أسوان توزيع منحة الإنتاج الحيوانى (أغنام) لـ20 سيدة، وذلك استمرارا لسعى مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL) نحو زيادة الدخل ورفع المستوى الاقتصادى للمرأة الريفية المعيلة بمناطق عمله وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والمشرف العام على المشروع، والدكتور هانى درويش المدير التنفيذى للمشروع.





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