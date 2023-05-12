وزير الإنتاج الحربى يفاجئ قيادات وعمال إنتاج وإصلاح المدرعات (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) أحد المصانع التابعة للوزارة والذى قام بزيارته منذ أيام قليلة فى زيارة مخططة ضمن سلسلة الجولات التفقدية التى يحرص على تنفيذها بغرض المتابعة الدورية لسير العمل بالجهات التابعة.





وأجرى الوزير محمد صلاح زيارة مفاجئة لمصنع 200 الحربى الذى يعد قلعة الصناعات العسكرية لتلبية مطالب القوات المسلحة من منتجاته المختلفة ويصنع الدبابة (M1A1) وينتج المركبة المدرعة المصرية سينا 200 إلى جانب تصنيع شاسيه المركبة الأورال وكبارى الاقتحام السريع إضافة إلى العمل على بدء تصنيع واحدة من أحدث منظومات المدفعية على مستوى العالم وهى منظومة الهاوتزر K9 A1 EGY.



كما يلبى المصنع احتياجات وزارة الداخلية من عربات نقل الجنود والسواتر الواقية من الرصاص، وللمصنع دور رائد فى مجال الصناعات الثقيلة المدنية حيث يشارك فى تنفيذ خطة الدولة للتوسع فى إنتاج الأتوبيسات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى كما يساهم فى تحويل عدد من أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار بالإضافة إلى دور مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات فى تجهيز عربات الشباب المتنقلة وتصنيع خزانات الوقود والمياه والجمالونات المعدنية.



وأوضح الوزير محمد صلاح أن الهدف من إجراء هذه الجولات التفقدية المفاجئة للشركات والوحدات التابعة هو الاطمئنان على طبيعة سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع لتكوين رؤية واضحة لكل (شركة/وحدة) تهدف إلى التطوير بما يلائم طبيعتها وتحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لديها إلى جانب الإطلاع على المؤشرات الخاصة بالإنتاجية والأداء والموقف الحالى للعقود الجارى تنفيذها، مؤكدا على حرص وزارة الإنتاج الحربى على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بتوطين الصناعات الدفاعية وتعميق التصنيع المحلى إجمالا وتعزيز دور الوزارة فى تنفيذ المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية بالاستفادة من إمكانياتها التكنولوجية وكوادرها البشرية المخلصة التى تمكنها من إنجاز مختلف المشروعات الموكلة إليها فى التوقيتات المحددة وبأعلى مستويات الجودة.



وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربى على مخاطبة العاملين بشكل مباشر وسؤالهم عن العملية الإنتاجية والتحديات التى تواجههم خلال العمل، قائلا للجميع أن الدولة المصرية لم تبخل على المصنع بأى دعم لذا فنحن نتوقع منكم الكثير خلال الفترة المقبلة وينبغى على كل عامل أن يعى جيدا قيمة وأهمية ما يشارك فى إنتاجه ، مؤكدا على ثقته فى الكوادر البشرية للمصنع الذى يضم نخبة من المهندسين والعاملين المدربين.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن هناك مخططات كبرى طموحة للعمل على تطوير مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ورفع مستوى إمكانياته التصنيعية والتكنولوجية.



وأشار إلى توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال الزيارة المفاجئة والتى ارتكزت على المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء والإلتزام بإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع وتشجيع البحث العلمى والإبداع، مضيفا أنه رافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.