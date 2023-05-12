ضمن «مشروعك».. تمويل مشروعات لشباب المحلة بـ231.8 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ فى تصريح يوم الجمعة أن البرنامج يقدم أفضل التسهيلات والخدمات المتاحة لكل العملاء، لتشجيعهم على إقامة مشروعات هادفة من خلال الاطلاع على قسم بنك أفكار المشروعات على موقع وزارة التنمية المحلية، لافتا إلى أن مستقبل الاقتصاد المصرى يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن التمويل يأتى فى صورة قروض لمشروعات الشباب بمراكز ومدن المحافظة فى إطار إقامة مشروعات خدمية وتنموية تهدف لتشغيل العمالة ومواجهة البطالة وتشجيع الاستثمار، وإقامة مشروعات صغيرة لمحدودى الدخل، بالإضافة إلى توفير رخصة للمشروع لمدة 5 سنوات.