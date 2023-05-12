زيارة البابا تواضروس تتصدر عناوين الصحيفة الرسمية للڤاتيكان (صور)

جدة - نرمين السيد - وأفردت الصحيفة صفحاتها لتناول لقاء البابا تواضروس مع البابا فرنسيس بتفاصيله، وجاءت العناوين الرئيسية للجريدة كما يلى: - مقابلة البابا فرنسيس مع البابا تواضروس: أمثلة ونماذج للعالم كله. - إدراج الشهداء الأقباط الواحد والعشرين الذين استشهدوا فى ليبيا فى سنكسار كنيسة روما. - البابا تواضروس الثانى: تجمعنا محبتنا لخدمة لله والإخوة. - عناق يتميز بالصداقة الأصيلة.

والتقى البابا تواضروس الثانى، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أمس فى اجتماع مغلق فى المكتب البابوى بالقصر الرسولى، قبل أن ينضما إلى وفدى الكنيستين وصلوا معا صلاة مسكونية، وألقى الباباوان كل كلمة محبة.

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