الهجرة تبحث استعدادات عقد النسخة الرابعة من مؤتمر الجاليات المصرية بالخارج

جدة - نرمين السيد - أكدت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية مؤتمر "الجاليات المصرية بالخارج" الذى يعد نقطة تلاقى ذات تأثير وصدى واسع بين المصريين بالخارج ودولتهم، وضرورة استمرار الوزارة فى تنظيمه.





جاء ذلك خلال ترأس السفيرة سها جندى اجتماعا مع عدد من قيادات وفريق عمل الوزارة، بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من خطط عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها بحث الاستعدادات الأولية لعقد النسخة الرابعة من مؤتمر الجاليات المصرية بالخارج.



ووجهت الوزيرة، خلال الاجتماع، بتحويل المؤتمر من "الكيانات المصرية بالخارج" إلى"الجاليات المصرية بالخارج" لتوسيع نطاق المشاركة من كل المواطنين بكل بلاد العالم، والبناء على المنجزات التى حققتها النسخة الثالثة من المؤتمر، والتى كانت بمثابة تحقيق لأحلام مواطنينا بالخارج لمدة أكثر من 20 عاما، من بينها إصدار قانون سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب فضلا عن إطلاق مجلس مساهمين الشركة المساهمة للمصريين بالخارج، وغيرها من المحفزات الهامة.

كما وجهت وزيرة الهجرة بأن تهتم النسخة الرابعة من المؤتمر بموضوعات وتحديات تواجه الجاليات المصرية بالخارج وكذلك الاحتياجات الأساسية لهم، وتسليط الضوء على ما يجد من موضوعات تطرأ على أوضاع المصريين بالخارج فى أى من الدول، بحيث يصبح هذا المؤتمر الوجهة الأولى التى تعبر حقيقة عن كل مصرى بالخارج وانعكاسا لتطلعاته وآماله، وقناة رسمية يسمع من خلالها صوته ومسارا وطنيا لتحقيق طلباته واحتياجاته بما يقربه أكثر لوطنه الأم.



كما أجرت السفيرة سها جندى جولة تفقدية داخل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتابعت خطة انتقال العاملين بالوزارة إلى المقر، وذلك فى إطار الاستعدادات الجارية نحو الانتقال بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وحرصت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة على إجراء جولة تفقدية لكل أرجاء مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية والتأكد من جاهزية، حيث شملت الجولة تفقد المنظومة الإلكترونية لبوابات دخول وخروج موظفى الوزارة، وكذلك عدد من مكاتب العاملين بالوزارة، وقاعة الاجتماعات والمؤتمرات، والتى تم تجهيزها بأحدث وسائل العرض والتقنيات.



وأكدت السفيرة سها جندى أن جميع أعضاء فريق عمل وزارة الهجرة على استعداد للانتقال للعمل بمقر الوزارة الجديد بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويمثل ذلك دافعا كبيرا لهم لتحقيق مزيد من الإنجازات داخل بيئة عمل متطورة وحديثة، تمثل نقلة نوعية فى أداء الموظفين، وتساعدهم على الإنجاز، لصالح جموع المصريين بالداخل والخارج.