اعتماد أجهزة الطيران التمثيلى بأكاديمية مصر للطيران

جدة - نرمين السيد - نجحت أكاديمية مصرللطيران للتدريب، فى تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) لأجهزة الطيران التمثيلى "سيميليتور" بالأكاديمية من الطرازات التالية لطائرات أيرباص:A220/300- A320/200.A330/200-A340/300





جدير بالذكر أن جهاز الطيران التمثيلى من طراز أيرباص A320-200، يجرى تجديد اعتماده من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران للعام الثانى والعشرين على التوالى، أما بالنسبة لجهاز الطيران التمثيلى من طراز أيرباص A220-300 فهو أحدث الأجهزة المنضمة للأكاديمية والوحيد من نوعه فى الشرق الأوسط، وبالنسبة لجهاز الطيران التمثيلى من طـراز أيرباص A330/200 يعد هذا التجديد هو الأول بعد إضافة خاصية

Full Stall، Icing & UPRT ليتوافق مع أحدث التشريعات المحلية والدولية الخاصة بأجهزة الطيران التمثيلى وتدريب الطيارين.

وبدوره أشاد الطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، بالجهد المبذول من السادة مهندسى وفنيى الإدارة العامة للطيران التمثيلى، برئاسة المهندس عمرو سمير، مدير عام الإدارة العامة للطيران التمثيلى، وكذا جهود فريق عمل الإدارة العامة للجودة، برئاسة المهندس حاتم عبدالحكيم حسن، مدير عام الإدارة العامة للجودة.