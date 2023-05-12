إلقاء نظرة الوداع على جثمان الأنبا كيرلس مطران أسيوط الشرفى

جدة - نرمين السيد - يتوافد حاليًا عدد كبير من أبناء الكنيسة الكاثوليكية بمصر، إلى مقر كاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط، حيث إلقاء نظرة الوداع على جثمان مثلث الرحمات، الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفى لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك.





وانتقل صباح أمس، إلى الأمجاد السمائية، بعد مسيرة حافلة بالتفانى والمحبة العطاء، كما يمكن للمؤمنين أن يلقوا نظرة الوداع على الأب المطران من الساعة الخامسة، وحتى الثامنة مساءً، وذلك بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط. وستقام مراسم صلاة القداس، والجناز لمثلث الرحمات، الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفى لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، برئاسة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بمشاركة السفير البابوى بمصر، رئيس الأساقفة نيقولاس هنرى، والآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركى المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، فى المواعيد التالية: يوم السبت 13 مايو: الساعة 12 ظهرًا: صلاة القداس الإلهى، والساعة 1 ظهرًا: صلاة الجناز، كما تقام جميع الصلوات، بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط.

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