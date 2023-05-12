محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بعدد من الطرق بكرداسةوأبورواش

جدة - نرمين السيد - شملت جولة المحافظ، تفقد الطريق التبادلى وطريق 28 وطريق 26 وتوسعات محور 26 يوليو والطريق الأبيض والمنصورية.

واطلع محافظ الجيزة، على جهود النظافة وتوزيع المعدات وفرق العمل وأعمال التجريد ورفع المخلفات، موجها رئيس مركز كرداسة ورئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية بمتابعة حالة الطرق دوريا والحفاظ على مستوى النظافة والشكل الحضارى لها، وعدم السماح بالتعديات والالتزام بخط التنظيم.

كما تفقد أحمد راشد، جراج هيئة النظافة والتجميل بالمنطقة الصناعية الخاصة بالصيانات والعمرات، موجها برفع كفاءته والاستفادة من جميع المعدات وإصلاح المعطل منها للدفع بها.

رافق المحافظ، خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وخالد عصر رئيس مركز كرداسة، وعلى القط رئيس جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية.