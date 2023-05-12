الإفتاء توضح حكم نشر الأشخاص تفاصيل حياتهم الخاصة على مواقع التواصل

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء المصرية، أن بث ونشر "اليوتيوبرز" المقاطع المصورة عن تفاصيل حياتهم الشخصية لهم ولأسرهم لزيادة التفاعل حولها -إن كان مما يعاب إطلاع الغير عليه عرفا أو يستقبح كالعورات ونحو ذلك- غير جائز شرعا، ومجرم قانونا، لما فيه من إشاعة الفاحشة فى المجتمع أو التعدى عليه.





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