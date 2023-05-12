أهم تصريحات البابا تواضروس للإعلام الإيطالى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني إلى مجموعة من الصحفيين وقنوات التليفزيون الإيطالي، عن سبب الزيارة، مشيرًا إلى أنها جاءت للاحتفال معًا بمرور خمسين سنة على بدء الحوار الرسمي بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية، بعد انقطاع دام 15 قرنًا من الزمان بعد مجمع خلقيدونية عام 451.





وتناول "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أبرز التصريحات المهمة التى نقلها عن البابا تواضروس الثانى منها، أننا نعيش بمصر فى استقرار وسلام، وتجمعنا بالأخوة المسلمين روابط المحبة. وقال "تواضروس"، إننا نسعى لبناء مصر الجديدة كشعب واحد مع قياداتتنا، ولا ننسى سعى من سبقونا من آباء الكنيسة لفتح باب الحوار، مشيرًا إلى أننا أهدينا البابا فرانسيس أجزاء من ملابس شهداء ليبيا، وقدم لنا البابا فرانسيس جزء من رفات الشهيدة المصرية كاترين، مؤكدًا أن طريق المصالحة طويل ويمر بخطوات عديدة. ووجَّه تواضروس الشكر إلى البابا فرانسيس لموافقته لنا بالصلاة فى إحدى كنائسهم، مؤكدًا أن أى حرب تصنع أزمة ونتيجتها مؤلمة للجميع.

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