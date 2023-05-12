مشاركة مدبولى فى حفل تتويج ملك بريطانيا الأبرز.. حصاد الحكومة خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير، أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر "وكالة الفضاء الإفريقية" الموقعة فى القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتنفيذ السياسة والاستراتيجية الإفريقية فى مجال الفضاء، وتعزيز أنشطة توظيف تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها من أجل تسريع عمليات التنمية الاقتصادية والمستدامة وتحسين رفاهية المواطن الإفريقى، فضلا عن الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة دولة قطر، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الـ "AFCFTA" فى الجريدة الرسمية.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق تمويل مشروع توسيع برنامج "تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة" بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإعمار والتنمية، فيما تم استعراض نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4386 لدراسة المقترحات بتطبيق نظام "العمل عن بعد" لبعض العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة دون الحاجة إلى التواجد بمقر العمل، حيث تمت الإشارة إلى عدد من الآليات والمحددات لتطبيق هذا النظام، مع مراعاة مجموعة من الجوانب الإدارية والتنظيمية والفنية والقانونية والمالية.

يأتى هذا إلى جانب استعراض عدد من الإجراءات والقرارات التى تم اتخاذها فى إطار التعامل مع عدد من المشكلات والتحديات التى تواجه المستثمرين، والتى عرضت على الاجتماع الذى عقد مؤخرا للوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتمت الموافقة على عدد من التيسيرات التى تسهم فى تحسين مناخ الاستثمار، فيما تم استعراض الموقف الخاص بجاهزية الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية كجزء من المرحلة الثانية لعملية الانتقال بعدد 19 وزارة/جهة، على أن يبدأ انتقال تلك الجهات بداية من الأسبوع القادم، هذا بالإضافة إلى الـ 14 وزارة وجهة التى انتقلت بالفعل فى المرحلة الأولى، بالإضافة إلى قرار بإعفاء بعض الواردات، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر، وتتمثل تلك الواردات فى: الذهب بأشكال نصف مشغولة أخر، والذهب المعد للتداول النقدى، والحلى والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أخر، وإن كانت مكسورة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة.

أما عن الاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير، اجتماعا مع نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعدد من أعضاء الوفد المرافق، على هامش فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولى، وأكد أن الحكومة ملتزمة بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، فضلا عن اجتماع لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ونائب محافظ البنك المركزى، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، ومسئولى البنك المركزى والوزارات المعنية.

وكذلك اجتماع لمتابعة موقف عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها لتطوير وإعادة إحياء عدد من المناطق بمحافظة القاهرة، ووجه بسرعة تسكين العمارات بديل العشوائيات التى تم بناؤها فى مدينة العبور الجديدة وكذا أرض "الإنتاج الحربى" السابقة فى مدينة السلام، وذلك بحضور محافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ورئيس وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، حيث وجه بسرعة إنهاء الاتفاقات الخاصة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المخطط طرحها لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.

فيما تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض التقدم المحرز فى عدد من ملفات العمل، حيث تم تحقيق تقدم ملحوظ فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام وفى مجال الحياد التنافسى بشكل خاص.

كما ترأس الاجتماع الأسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل جلسات الحوار الوطنى، وموقف انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، بجانب اجتماع مع وزير السياحة والآثار لاستعراض مستجدات صناعة السياحة وعدد من مشروعات الوزارة، وذلك بحضور مساعد وزير السياحة للشؤون الفنية، ومدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة السياحة، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة أعمال تطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، وذلك بحضور وزيرى النقل، والتنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، ومساعد وزير التنمية المحلية، وممثلى المكتب الاستشارى الذى أعد المخطط العام لتطوير المنطقة، فضلا عن اجتماع مع رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، لمتابعة جهود الهيئة فى عدد من ملفات عملها وترتيبات الإعداد لاستضافة القاهرة النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام بالمشاركة فى حفل الاستقبال الذى استضافه الملك تشارلز الثالث، بقصر باكنجهام، لرؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركين فى مراسم التتويج، حيث نقل إلى الملك تشارلز الثالث، تحيات وتهنئة رئيس الجمهورية، وتمنياته بالخير والازدهار للمملكة المتحدة فى عهد الملك تشارلز الثالث، فضلا عن المشاركة فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكا للمملكة المتحدة، نيابة عن رئيس الجمهورية، وهى المراسم التى أجريت فى كنيسة ويستمنستر التاريخية، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.

وشهد مراسم توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية، ومنظمة الأمم المتحدة، ممثلة فى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بشأن بدء الاستعدادات والتحضيرات لعقد الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضرى العالمى، المقرر انعقادها فى القاهرة خلال شهر نوفمبر 2024.

إلى جانب الإدلاء بتصريحات خلال مؤتمر صحفى، بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث أوضح أن الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى التى ستعقد بالقاهرة ستناقش مختلف القضايا التى تتعلق بالتنمية العمرانية والإسكان فى ضوء التحديات التى تواجهها دول العالم، فيما شهد ونائب الرئيس الإقليمى لمجموعة البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولى للفترة من 2023-2027، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولى الجهات والهيئات المعنية، وكذا ممثلى ومسئولى مجموعة البنك الدولى.

كما تضمنت الأنشطة أيضا كما ذكر التقرير، استعراض تقرير من رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حول موقف الاستثمارات الصينية الحالية والمستقبلية فى المنطقة الاقتصادية، حيث أكد حرص الحكومة واهتمامها بتهيئة البيئة المواتية لجذب الاستثمارات إلى مصر، مثمنا دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستثمار الفرص فى جذب الاستثمارات واحتضان مشروعات تدعم التشغيل وتوفر فرص العمل.

إلى جانب جولة تفقدية لعدد من مكونات الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، استهلها بتفقد مبنى مديرية أمن العاصمة، وذلك فى إطار الاستعداد لتسليم المبنى بعد الانتهاء منه وبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة، وكان فى استقباله وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومساعد وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير، واستمع خلال الجولة إلى شرح من وزير الإسكان حول مكونات المبنى الرئيسى وما يضمه من تجهيزات وقاعات للاجتماعات والمؤتمرات بالمقر، كما تابع النظام الإلكترونى المطبق بشأن تنظيم دخول وخروج موظفى الوزارة، وكذلك تفقد مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال جولته بالحى الحكومى، حيث كان فى استقباله وزير النقل، وعدد من قيادات ومسئولى الوزارة.

واستكمالا لأنشطة رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى مشاركته فى فعاليات إطلاق الإطار الاستراتيجى الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، وألقى كلمة قال فيها إن هذه المناسبة تعد بمثابة تتويج لعلاقات مصر الإنمائية مع أحد أهم شركاء التنمية وأكثرهم تنوعا وتأثيرا، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين، والمنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، والفريق القطرى للأمم المتحدة فى مصر، ورؤساء ومديرو وممثلو المنظمات الإنمائية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، كما تفقد منطقة الحدائق المركزية "النهر الأخضر" بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى الحالى للأعمال بها، ورافقه خلال الجولة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومساعد وزير الإسكان، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وعضو المكتب الفنى بالوزارة، فيما تم استعراض تقرير من وزيرة الثقافة حول الإعلان عن إطلاق أسطول المكتبات المتنقلة الجديدة فى عدد من المحافظات من مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة وساحة الشعب، وذلك بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة.

أما عن اللقاءات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، نوه التقرير إلى لقاء مع وزير الخارجية البريطانى، على هامش مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية، فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، حيث توجه بالتهنئة لوزير الخارجية البريطانى بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكا للمملكة المتحدة، مشيدا بالتنظيم المتميز لفعاليات التتويج، والتى جاءت لتعكس إرث وتاريخ هذا البلد الكبير، بالإضافة إلى لقاء مع صاحبة السمو الملكى الأميرة عالية بنت الحسين، والوفد المرافق لها، لبحث فرص تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية فى مجال حماية الطبيعة والاستثمار داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور وزيرة البيئة، ومحافظ الفيوم.

فضلا عن لقاء مع وزيرة التضامن الاجتماعى لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، حيث أكد اهتمام الحكومة البالغ بملف الحماية الاجتماعية، والحرص على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم فى استهداف الفئات المستحقة، وكذلك لقاء مع رئيس هيئة قناة السويس لاستعراض ملامح مشروع ضخم فى مجال البتروكيماويات يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة "أنكوراج للاستثمارات" فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أكد أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم والمساندة اللازمة للمشروع سواء بإصدار الرخصة الذهبية أو بتيسير الإجراءات والخطوات اللازمة للإسراع بتنفيذه.