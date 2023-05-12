أجواء المصريين اليومية مع ارتفاع درجة الحرارة فى القاهرة (صور) 

جدة - نرمين السيد - ورصدت كاميرا "دوت الخليج" مجموعة من الصور لسكان القاهرة ومدى معاناتهم مع مشقة الحرارة و ممارسة أنشطتهم يوم الجمعة.

فيما، أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدًا استمرار درجات الحرارة حول المعدلات، إذ ستسجل درجات الحرارة 29 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار.

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