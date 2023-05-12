عضوة أمناء الحوار الوطنى: مناقشة قوانين عديدة بقضايا المرأة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 مايو 2023 07:27 مساءً - قالت فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المحور المجتمعي من أهم المحاور في الحوار الوطني، ويتناول كثير من قضايا المرأة، وأهمها إصلاح قانون الأحوال الشخصية.

أضافت فاطمة خفاجي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن هناك من المشروعات سيتم تناولها ومناقشتها في الحوار المجتمعي، ولابد من تسليط الضوء على كل ما يتناول المرأة المصرية في كل محافظات الجمهورية.

وأوضحت فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "من الأشياء الأساسية التي سوف تتحقق من الحوار الوطني بشأن المرأة هي خروج التشريعات الخاصة بقضاياها، كما سيتم تناول كل الأمور الأخرى الخاصة بالقوانين المصرية الخاصة بالمرأة المصرية".

وأردفت: "لابد أن يكون هناك حماية للمرأة المصرية في القطاع غير الرسمي، وأن يكون مؤمن عليها، إلى جانب حماية المرأة الضعيفة حماية اجتماعية تليق بها".