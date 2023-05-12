الأهلى يغادر فندق الإقامة لخوض مباراة الترجى فى رادس بدورى أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 مايو 2023 08:24 مساءً - غادرت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي مقر إقامتها منذ قليل في طريقها إلى ملعب حمادي العقربي برادس لخوض مباراة الترجي في دوري أبطال أفريقيا ، وتوجهت البعثة من مقر إقامتها إلى الملعب بعد المحاضرة الأخيرة التى عقدها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع اللاعبين بمقر إقامة الأحمر بتونس تحدث معهم خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة المرتقبة.

ويحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلا في العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة على نظيره الترجى التونسى في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام على ملعب حمادي العقربي بدون جمهور، تنفيذا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة فريق الدم والذهب الأخيرة بالبطولة الإفريقية ضد شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الإفريقي.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 39 مباراة، حقق الفوز فى 28 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 73 هدفاً وتلقت شباكهم 26، وخرج بشباك نظيفة فى 24 مباراة وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين وكأس مصرمرة.

وطالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية لدوري الابطال عن طريق تحقيق نتيجة مطمأنة في مباراة رادس قبل لقاء العودة بالقاهرة الجمعة المقبلة وطالب كولر لاعبيه بإستغلال أنصاف الفرص لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات بطل تونس ويقتل معنويات لاعبيه ويعزز فرص المارد الأحمر في بلوغ النهائي ومواصلة المشوار لحين التتويج باللقب.

وحال تأهل الأهلى على حساب الترجى التونسى سيلتقى مع الفائز من صن دوانز بطل جنوب أفريقيا والوداد المغربى.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وتأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم

