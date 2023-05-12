الداخلية توجه قوافل إنسانية للقرى الأكثر احتياجًا (فيديو)

واستهدفت عددًا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظتى "البحيرة – الشرقية"، لتقديم أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث وزعت عددًا من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وأيضا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الإحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.
وجرى زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية، ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.
وجاء ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
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