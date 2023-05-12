الكنيسة الكاثوليكية تعلن وفاة الأب وليم سيدهم اليسوعى

جدة - نرمين السيد - ونعى الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الراحل فى بيان رسمى. وقال البيان: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، ننعى انتقال الأب وليم سيدهم اليسوعى، الذى انتقل إلى الأمجاد السمائية على رجاء القيامة، بعد مسيرة حافلة بالتفانى والمحبة والعطاء. ونصلى إلى الله القدير أن يقبل روحه الطاهرة فى الفردوس السماوى، ويمنح أسرة المتنيح، وكل الرهبنة اليسوعية الصبر والرجاء".

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