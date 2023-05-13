شبورة مائية صباحًا ومائل للبرودة ليلًا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السبت

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، السبت، والتى من المتوقع أن يشهد طقسًا مائلًا للبرودة فى الصباح الباكر، حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





وأضافت "الأرصاد" عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن حالة الطقس، السبت، تشهد أجواء مائلة للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت: "تنشط الرياح خلال حالة الطقس، السبت، على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة".

وحذرت "الأرصاد" من شبورة مائية تتكون فى ساعات الصباح الباكر، على القاهرة والوجة البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لذا يجب الحذر أثناء القيادة.

وأكدت أن حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط معتدلة إلى خفيفة ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 إلى 1.5 متر، أما البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2 متر.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، السبت، كالتالى:

القاهرة: العظمى 29، الصغرى 17

الإسكندرية: العظمى 23، والصغرى 16

العلمين الجديدة: العظمى 22، والصغرى 16

مطروح: العظمى 23، الصغرى 16

شرم الشيخ: العظمى 32، الصغرى 22

الغردقة: العظمى 33، الصغرى 23

أسيوط: العظمى 31، الصغرى 18

سوهاج: العظمى 33 الصغرى 20

قنا: العظمى 35، الصغرى 21

الأقصر: العظمى 36، الصغرى 21

أسوان: العظمى 38، الصغرى 23