وأضافت "الأرصاد" عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن حالة الطقس، السبت، تشهد أجواء مائلة للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وتابعت: "تنشط الرياح خلال حالة الطقس، السبت، على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة".
وحذرت "الأرصاد" من شبورة مائية تتكون فى ساعات الصباح الباكر، على القاهرة والوجة البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لذا يجب الحذر أثناء القيادة.
وأكدت أن حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط معتدلة إلى خفيفة ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 إلى 1.5 متر، أما البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2 متر.
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، السبت، كالتالى:
القاهرة: العظمى 29، الصغرى 17
الإسكندرية: العظمى 23، والصغرى 16
العلمين الجديدة: العظمى 22، والصغرى 16
مطروح: العظمى 23، الصغرى 16
شرم الشيخ: العظمى 32، الصغرى 22
الغردقة: العظمى 33، الصغرى 23
أسيوط: العظمى 31، الصغرى 18
سوهاج: العظمى 33 الصغرى 20
قنا: العظمى 35، الصغرى 21
الأقصر: العظمى 36، الصغرى 21
أسوان: العظمى 38، الصغرى 23
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شبورة مائية صباحًا ومائل للبرودة ليلًا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السبت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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