البابا تواضروس يزور السفارة المصرية فى روما (صور)

جدة - نرمين السيد - زار قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والوفد المرافق لقداسته، مساء اليوم الجمعة، مقر السفارة المصرية فى روما، فى مستهل زيارته الرعوية لإيطاليا، عقب انتهاء زيارته للڤاتيكان.





كان فى استقبال قداسة البابا تواضروس الثانى، السفير بسام راضى سفير مصر فى إيطاليا، وأعضاء السفارة.

وأقيم حفل عشاء على شرف قداسة البابا حضره عدد من المسؤولين الإيطاليين، من بينهم السفير فرانشيسكو ماريا تالو، المستشار الدبلوماسى لرئيسة مجلس الوزراء الإيطالى، والسفير باسكوالى فيرارا، المدير العام للإدارة العامة للشؤون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية والتعاون الدولى، وأندريا بنزو، المبعوث الخاص لحماية الحريات الدينية والحوار بين الأديان، ومن السفارة المصرية حضر محمود طلعت سفير مصر لدى الڤاتيكان، واللواء أحمد إبراهيم ملحق الدفاع، والوزير مفوض ناجى غابة نائب السفير.

وتحدث السفير بسام راضى، بكلمة محبة قال فيها: "على المستوى الشخصى متابع قداستكم ولى الحظ أن أكون سفير لمصر فى وقت زيارة قداستكم لإيطاليا، وكان لى الشرف أن أزور قداستكم فى لقاءات عديدة خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة فى كل عيد الميلاد المجيد، ونحن نلمس جميعا فى شخصكم المحبة والسلام، والحقيقة قداستكم واجهة مشرفة لمصر، والسفارة تشرفت بزيارة قداستكم".

ومن جانبه شكر قداسة البابا السفير، قائلا: "نحن نعمل معا من أجل الجمهورية الجديدة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحقيقة الرئيس يحاول أن ينمو بالمجتمع المصرى، ويذكر أن الرئيس قام بمعركتين الأولى ضد الإرهاب الذى أثر على مصر ودول كثيرة وانتهت هذه المعركة، أما المعركة الثانية فكانت من أجل التنمية من خلال مشروعات جديدة من ضمنها العاصمة الإدارية الجديدة، التى بدأت بداية روحية من خلال بناء أكبر مسجد وأكبر كاتدرائية".

ووجه كلامه إلى الحضور قائلا: "فمصر يا أحبائى قلب العالم وهى سبب استقرار منطقة الشرق كما أن إيطاليا أيضا مفتاح أوروبا".

واختتم: "أشكركم على محبتكم وعلى هذه الضيافة الكريمة ونفرح فى كل مكان يكون فيه اسم مصر".