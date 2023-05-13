محافظ كفر الشيخ: توريد 110 آلاف و990 طن قمح للشون والصوامع

جدة - نرمين السيد - قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، إن عملية توريد القمح للصوامع والشون الـ 22 منتظمة، والتى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام، والذى بدأ الشهر الماضى، معلنا توريد 110 آلاف و990 طنا و580 كيلوجرامًا.





وأضاف محافظ كفر الشيخ- فى بيان، اليوم الجمعة- أن المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة 215 فدانًا، مؤكدا أن المحافظة تعمل على تحقيق المستهدف وضبط منظومة التوريد والتخزين. وتابع أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة وكيل وزارة التموين عماد عبد الغنى حبيب، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها. كما شدد محافظ كفر الشيخ، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

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