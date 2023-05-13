جدة - نرمين السيد - ويؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى القسم العلمى امتحاناتهم فى مادتى القرآن الكريم والفيزياء، بينما يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى القسم الأدبى امتحاناتهم فى مادتى القرآن الكريم واللغة الأجنبية الثانية "الفرنساوى". وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عدة ملاحظات وهى أن يمتحن المبصرون شفهياً فى حفظ القرآن الكريم وتجويده/ المطالعة والنصوص، كما يمتحن المكفوفون شفهياً فى جميع المواد المقررة عليهم، على أن يكون امتحان مادتى الحاسب الآلى والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلاب الثانوى الأزهرى يؤدون امتحانات الفيزياء والفرنساوى والقرآن اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.