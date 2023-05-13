الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت نهارا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وتوقع الخبراء شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 29 17 العاصمة الإدارية 29 17 6 أكتوبر 29 17 بنهــــا 29 18 دمنهور 26 17 وادى النطرون 28 16 كفر الشيخ 28 18 المنصورة 28 17 الزقازيق 29 17 شبين الكوم 29 17 طنطا 28 18 دمياط 25 17 بورسعيد 24 17 الإسماعيلية 30 17 السويس 29 18 العريش 24 16 رفح 23 15 رأس سدر 31 20 نخل 29 14 كاترين 26 09 الطور 31 21 طابا 28 18 شرم الشيخ 32 22 الإسكندرية 23 16 العلمين الجديدة 22 16 مطروح 23 16 السلوم 24 17 سيوة 29 15 رأس غارب 31 21 الغردقة 33 21 سفاجا 34 20 مرسى علم 34 21 شلاتين 32 23 حلايب 30 20 أبو رماد 32 21 رأس حدربة 31 20 الفيوم 30 19 بنى سويف 30 18 المنيا 30 17 أسيوط 31 18 سوهاج 33 20 قنا 35 21 الأقصر 36 21 أسوان 38 22 الوادى الجديد 34 21 أبوسمبل 36 22

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