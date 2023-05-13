الجامع الأزهر يعقد الحلقة الـ17 من ملتقى الطفل اليوم

جدة - نرمين السيد - ويأتي ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على الأنشطة العلمية للرواق الأزهرى بالجامع الأزهر، والدكتور هانى عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما فى توعية النشء ببعض الآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة ، التى تشغل بال الأسر المصرية، وتوعية الأطفال وتربيتهم على الأخلاق النابعة من صحيح الدين.

ويحاضر فى الملتقى الشيخ عبد الستار الوكيل، الباحث برواق التجويد والقراءات بالأروقة الخارجية، والدكتور محمود أبو العلا، منسق العلوم الشرعية بالأروقة الخارجية، ويدور ملتقى هذا الأسبوع حول "تحمل المسئولية ، والحرف وعلاماته"، ضمن محورى "الطفل الخلوق والطفل الفصيح".