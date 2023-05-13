ترحيب مصر بالتوقيع على «إعلان جدة» بين طرفى النزاع فى السودان يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان (مصر ترحب بالتوقيع على إعلان جدة بين القوات المسلحة السودانية و"الدعم السريع").. ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن جمهورية مصر العربية رحبت فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان جدة، باعتباره خطوة مهمة تسهم فى توفير الحماية للمدنيين من أبناء الشعب السودانى الشقيق، وإتاحة الفرصة لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، والحفاظ على المنشآت والمرافق العامة، وتسهيل عمليات الإجلاء.

وأضافت الصحيفة أن مصر أعربت عن تطلعها لأن يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه من تعهدات، وأن تفسح تلك الخطوة المجال لأطراف النزاع، بمساعدة الوسطاء والشركاء الإقليميين والدوليين، للتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار واستئناف الحوار، بما يسهم فى إخراج السودان من محنته، واستعادة الشعب السودانى الشقيق لحقه فى أن ينعم بالسلم والأمن والاستقرار.

وأشارت إلى أن جمهورية مصر العربية أشادت بالجهود المقدرة التى بذلتها كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة فى تشجيع الأطراف السودانية على المشاركة فى جولة المحادثات، والتى تؤكد أهمية وجدوى تضافر جميع الجهود من أجل إنهاء الأزمة الراهنة فى السودان فى أسرع وقت.

وفى سياق آخر.. وتحت عنوان (انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطنى غداً).. ذكرت الصحيفة أن الجلسات النقاشية للحوار الوطنى تنطلق غدا بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر وفق الجدول المحدد من مجلس أمناء الحوار الوطنى الذى حدد فى جلسته الرابعة والعشرين، أن خطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع ستعقد بشكل أساسى أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

وأضافت (أخبار اليوم) أنه سيتم تخصيص لكل محور يوم للنقاش، ومن الممكن عقد حتى أربع جلسات فى اليوم الواحد لكل جلسة ثلاث ساعات.

بينما نقلت صحيفة (الأهرام) كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، خلال مشاركتها فى حوار محافظى البنك الإسلامى بجدة، والتى أكدت خلالها أن الحكومة اتخذت سياسات قصيرة المدى، وإجراءات عاجلة، للتخفيف من آثار الأزمات.

وذكرت الصحيفة أن الوزيرة أكدت أن مصر تدرك جيدا أن الوضع السائد يتطلب تنشيط الجهود، لمعالجة الاختناقات والقضايا الهيكلية فى الاقتصاد، وأن الأزمات تولد دائما فرصا للدول من أجل إعادة تشكيل واقع جديد أفضل للأجيال القادمة.

وأضافت الصحيفة أن الوزيرة أوضحت أن إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية منذ عام 2021 يستهدف زيادة الوزن النسبى لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات، وأن حجر الزاوية فى المشروع هو المحور الخاص بتعزيز فعالية ومرونة سوق العمل من خلال تطوير نظام التعليم والتدريب التقنى والمهنى.

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وعالميا.. وتحت عنوان (‫‫نتنياهو يؤكد استمرار الغارات.. ‫وارتفاع ضحايا العدوان إلى 34 شهيدا).. ذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتنياهو أعلن استمرار العملية العسكرية فى قطاع غزة، عقب الاجتماع الأمنى الذى عقد أمس برئاسته، لافتا إلى أن الحملة على القطاع ستستمر إذا لزم ذلك.. مشيدا بما وصفها بـ "الإنجازات التى حققتها العملية".‬

وأضافت الصحيفة أن مصادر فلسطينية أعلنت استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، عصر أمس، وذلك إثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية وسط مدينة غزة، مشيرة إلى أن الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة سكنية فى بناية مكونة من 7 طوابق فى حى النصر المكتظ وسط قطاع غزة؛ مما أدى إلى تدميرها واندلاع النيران بكثافة بداخلها.

وأشارت (الأهرام) إلى أن أنباء تحدثت عن أن المستهدف فى الاغتيال عضو المجلس العسكرى فى سرايا القدس ومسئول العمليات إياد الحسنى (أبو أنس)، بالإضافة إلى مرافقه محمد عبد العال.

وأكدت المصادر الطبية أن بين الجرحى أطفالا ونساء، وبذلك ارتفع إجمالى عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 34 شهيدا.