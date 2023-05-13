أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 مايو 2023 10:26 صباحاً - شهدت أسعار الأسماك حالة من الاستقرار في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت 13 مايو 2023.

وقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة 1 مابين 73 إلى 77 جنيهاً.

- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح من 69 إلى 72 جنيهًا.

- البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 50 جنيهًا.

- فيليه أسماك البلطي من 30 إلى 200 جنيهًا.

- قشر بياض من 80 إلى 120 جنيه للكيلو.

- سمك البياض بحيرة ناصر من 30 إلى 50 جنيهًا.

- بياض أملس من 60 إلى 100 جنيه.

- سمك الماكريل مجمد من 30 إلى 35 جنيهًا.

- سمك الوقار بين 60 إلى 140 جنيهًا.

- سمك موزة ما بين 35 إلى 75 جنيهًا.

- الجمبري نمرة 1 من 280 إلى 360 جنيهًا.

- الجمبري المجمد من 160 إلى 260 جنيهًا.

- البرانيس الإسكندراني من 70 إلى 110 جنيه للكيلو.

- القراميط تراوح سعرها ما بين 10 إلى 20 جنيهًا.

- المكرونة السويسي من 60 إلى 110 جنيه.

- سمك البوري الممتاز ما بين 75 إلى 82 جنيهًا.

- سعر الدنيس تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهًا.

- الكابوريا بين 30 إلى 90 جنيهًا.

- السبيط والكاليماري بين 115 إلى 265 جنيهًا.

- سمك موسى من 170 إلى 270 جنيهًا.

- أسماك السردين المجمد من 35 إلى 55 جنيهًا.