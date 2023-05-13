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أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 مايو 2023 10:26 صباحاً - شهدت أسعار الأسماك حالة من الاستقرار في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت 13 مايو 2023.

وقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة 1 مابين 73 إلى 77 جنيهاً.

- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح من 69 إلى 72 جنيهًا.

- البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 50 جنيهًا.

- فيليه أسماك البلطي من 30 إلى 200 جنيهًا.

- قشر بياض من 80 إلى 120 جنيه للكيلو.

- سمك البياض بحيرة ناصر من 30 إلى 50 جنيهًا.

- بياض أملس من 60 إلى 100 جنيه.

- سمك الماكريل مجمد من 30 إلى 35 جنيهًا.

- سمك الوقار بين 60 إلى 140 جنيهًا.

- سمك موزة ما بين 35 إلى 75 جنيهًا.

- الجمبري نمرة 1 من 280 إلى 360 جنيهًا.

- الجمبري المجمد من 160 إلى 260 جنيهًا.

- البرانيس الإسكندراني من 70 إلى 110 جنيه للكيلو.

- القراميط تراوح سعرها ما بين 10 إلى 20 جنيهًا.

- المكرونة السويسي من 60 إلى 110 جنيه.

- سمك البوري الممتاز ما بين 75 إلى 82 جنيهًا.

- سعر الدنيس تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهًا.

- الكابوريا بين 30 إلى 90 جنيهًا.

- السبيط والكاليماري بين 115 إلى 265 جنيهًا.

- سمك موسى من 170 إلى 270 جنيهًا.

- أسماك السردين المجمد من 35 إلى 55 جنيهًا.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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