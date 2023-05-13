وزير الرى يتابع إجراءات الإعداد لإسبوع القاهرة السادس للمياه

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 مايو 2023 10:26 صباحاً - الدكتور سويلم :إسبوع القاهرة السادس للمياه يأتي إستكمالاً لما تحقق من نجاح خلال إسبوع القاهرة الخامس للمياه

- عقد الإسبوع قبيل مؤتمر COP28 ، ورفع نتائجه وتوصياته للعرض والمناقشة خلال المؤتمر

- المجهودات المصرية الناجحة خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ تهدف لإبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية في كافة المحافل الإقليمية والدولية

- الإسبوع السادس يهدف لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي ، وتعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والإبتكارات ، ودعم الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه

- جلسات رفيعة المستوى وجلسات فنية وورش عمل ، وعروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين ، ومؤتمر علمى ومعرض و (٤) مسابقات للمياه

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع السيد المهندس/ وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والسيد المهندس/ عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى لمتابعة الترتيبات الجارية للإعداد لعقد إسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة" خلال الفترة من ٢٩ إكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وصرح الدكتور سويلم أن إسبوع القاهرة السادس للمياه يأتي إستكمالاً لما تحقق من نجاح خلال إسبوع القاهرة الخامس للمياه والذي عُقد العام الماضي تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" ، موضحاً أن إسبوع القاهرة الخامس للمياه عُقد كحدث تحضيري لفعاليات المياه التي عقدت في مؤتمر المناخ الماضي COP27 ، كما سيعقد إسبوع القاهرة السادس للمياه قبيل عقد مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث من المقرر أن يتم رفع نتائج وتوصيات إسبوع القاهرة السادس للمياه للعرض والمناقشة خلال فعاليات مؤتمر COP28 .

وأضاف سيادته أن المجهودات المصرية الناجحة في هذه الفعاليات الدولية الهامة (أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ) تأتى في ضوء حرص مصر على إبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية في كافة المحافل الإقليمية والدولية ، مشيراً إلى أن مصر تواصل التنسيق حاليا مع دولة الإمارات العربية المتحدة (التي ستستضيف مؤتمر المناخ القادم) للتأكيد على ضرورة الإستمرار في إبراز الترابط القوى بين المياه والمناخ على المستوى العالمي .

وأوضح سيادته أن إسبوع القاهرة السادس للمياه يهدف لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي ، ومناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه ، وتعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والإبتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية ، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه ، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، وسيضم الأسبوع العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل ، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين .

كما يشتمل أسبوع القاهرة السادس للمياه أيضاً على "مؤتمر علمي للأسبوع" والذي يتضمن العديد من الأنشطة الفنية ، حيث يتم تلقى بحوث علمية من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لعرضها في (٥) جلسات فنية متخصصة في محاور (المياه الخضراء لإستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع التغيرات المناخية - التعاون في خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار - دعم الفوائد المشتركة ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادي - تحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف/فيضان) - دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة) .

وقد تم فتح باب التقدم بملخصات الأبحاث العلمية والتي تقع ضمن نطاق محاور المؤتمر ، حيث تضم اللجنة العلمية المشكلة لتقييم هذه الأبحاث متخصصين من المراكز البحثية القومية والجامعات المصرية وممثلين عن المنظمات والجامعات الدولية .

كما سيتم عقد (٤) مسابقات خلال الإسبوع هي مسابقة أفضل الممارسات الزراعية للمحافظة على المياه ، ومسابقة "أطروحة الثلاث دقائق" والتي يتقدم لها طلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية ، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والتي تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM ، ومسابقة "أفضل مشروع تخرج" .

كما سيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع ، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه .