وزيرة البيئة تستقبل الرئيس التنفيذى لمركز «سيدارى» (صور)

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع الدكتورة نادية مكرم عبيد الرئيس التنفيذى لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى"، وفريق عمل المركز، وذلك لإعداد ومناقشة الملامح الرئيسية لتقرير حالة البيئة فى مصر لعام 2022، والذى يتم إعداده من قبل الوزارة بالتعاون مع المركز.





ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال اللقاء شكرها للدكتورة نادية مكرم عبيد، ولمركز سيدارى على التعاون فى إصدار تقرير حالة البيئة فى مصر عام 2020، مبدية تطلعها لإصدار تقرير عام 2022 بشكل مختلف، ومؤكدة أن المرحلة التى تمر بها الدولة المصرية من بعض التحديات الاقتصادية والتنموية تحتم على كل فرد تأدية الدور الذى عليه، وبذل المزيد من العطاء والجهد لرفعة هذا الوطن.

وتابعت وزيرة البيئة، أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية فى عام 2019، كان العمل على تطوير قطاع البيئة وخلق روابط بين البيئة والتنمية الاقتصادية وترجمة ذلك فعليا على أرض الواقع، مشيرة إلى النجاح الذى تحقق فى ذلك من خلال عدة نماذج كتوفير فرص عمل خضراء ومصادر للرزق جراء النجاح فى القضاء على السحابة السوداء والتعامل مع قش الأرز كمنتج اقتصادى، إضافة إلى تحويل المخلفات الزراعية وروث الحيوان إلى طاقة "وحدات البيوجاز" والتى تم التوسع فيها فى قرى الريف المصرى من خلال مشروعات "حياة كريمة"، فضلا عن جهود الدولة المصرية فى تطوير المحميات الطبيعية وإدارتها بطريقة مستدامة، مشددة على أن ذلك يثبت فعليا أن البيئة ليست دربا من الرفاهية.

وأكدت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع أهمية إظهار تقرير حالة البيئة فى مصر لعام 2022 للبعد الإنسانى والاقتصادى، مشيرة إلى العمل خلال الفترة الماضية على ملف المحميات الطبيعية ودمج المجتمعات المحلية فى المحافظة عليها وإحياء التراث والثقافى والفنى والعادات الخاصة بتلك المجتمعات داخل المحميات.

من جانبها أعربت الدكتورة نادية مكرم عبيد، عن سعادتها بالتعاون القائم بين وزارة البيئة ومركز سيدارى، فى إعداد تقرير حالة البيئة فى مصر لعام 2022، وتقديم كل ما هو أفضل للدولة المصرية، مبدية سعادتها وترحيبها بلقاء الوزيرة داخل مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية، كما تفخر أن تكون وزيرة البيئة نائبة رئيس مجلس أمناء مركز "سيدارى".

وتواصل وزارة البيئة تعاونها مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى"، فى إصدار تقريرها السنوى عن حالة البيئة فى مصر، ومواصلة العمل على بناء قدرات جيل جديد من شباب الوزارة، قادر على صياغة وإعداد التقرير على أحدث التكنولوجيات والممارسات الموجودة عالميا.

جدير بالذكر أن تقرير حالة البيئة هو تقرير وطنى، ويعد أحد آليات المراجعات البيئية فى مصر، ويتم إعداده سنويا للوقوف على مسار تحقيق الأهداف المنشودة فى قطاع البيئة المصرى.