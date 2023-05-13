199.8 مليار جنيه.. الخدمات الاجتماعية فى الموازنة الجديدة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تولى الدولة المصرية، اهتماما كبيرا بموضوع الدعم من أجل مساندة الفئات الأولى بالرعاية، وهو ما ظهر جليا فى زيادة مخصصات الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية فى موازنة الدولة للعام 2023-2024.





ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن الدعم بالموازنة الجديدة:- وتبلغ مخصصات الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية بمشروع موازنة العام المالى 2023-2024، نحو 199 مليار و779 مليون جنيه، بزيادة 21 مليار و36 مليون جنيه عما كان مخصص فعليا فى موازنة 2022-2023، والذى يبلغ 178 مليار و763 مليون جنيه.

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