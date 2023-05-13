برعاية وزيرى التعليم والصحة.. صيدلة القاهرة تعقد مؤتمرها الدولى 14 مايو

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار رؤية جامعة القاهرة كجامعة رائدة من جامعات الجيل الرابع تتميز بإنتاج المعرفة والابتكار والتمكين من خلق القيمة، والارتقاء برأس المال الفكرى محليًا واقليميًا ودوليًا، وفى ضوء تطبيق الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021 - 2025.

يُقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وهيئة الدواء المصرية، وبمشاركة ممثلين من جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية-العاصمة الإدارية، وجامعة لوبلين الطبية ببولندا، وجامعة بورتو بالبرتغال، وهيئة التميز فى الرعاية الصحية (NICE)، ومجلس الاعتماد الدولى للتعليم الصيدلى (ACPE)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ودستور الأدوية الأمريكى (USP).

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المؤتمر الدولى الحادى عشر لكلية الصيدلة يستهدف المساهمة فى تعزيز مجالات البحث الجديدة فى العلوم الصيدلية بمصر، والاتجاهات المستقبلية فى مختلف جوانب رقمنة الرعاية الصحية والخدمات التعليمية، وتقديم عرض لأحدث الأبحاث التى يقوم بها علماء وباحثو الكلية، ومناقشة أحدث الموضوعات الملحة فى مجال البحوث والتعليم من خلال رواد البحوث والصناعة والإدارة المحليين والدوليين، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى توفير منتدى لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب من جميع المستويات يمكنهم من خلاله تبادل المعرفة وبناء الجسور نحو المزيد من التعاون.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن محاور المؤتمر تناقش الواقع والتحديات المتعلقة بكيفية تشغيل التصنيع الدوائى، والمستقبل المرتقب للتعليم الصيدلى فى مصر، ودور البحث العلمى فى إيجاد حلول للمشكلات التى تواجه صناعة الدواء بمصر، إلى جانب تطبيق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى الرعاية الصحية، وتشجيع التعاون الدولى وتعزيز الشراكات مع الجهات الدولية المختلفة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة غادة عبد البارى عميدة كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، حرص الكلية على عقد المؤتمرات الدولية سنويًا لزيادة الاحتكاك بالمجتمع العلمى وتنمية قدرات أعضائها، والربط بين البحث العلمى والصناعة وإلقاء الضوء على أهم الأبحاث التى تتناول ما يُستجد فى مجال صناعة الدواء، وكيفية تطويع البحث العلمى لإيجاد حلول سريعة للمشكلات التى تواجه صناعة الدواء بمصر، واستعراض كل ما هو جديد فى مجال التعليم الصيدلى فى مصر، مضيفة أن المؤتمر يتضمن 7 جلسات حول عدد من المحاور المهمة.