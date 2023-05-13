وزيرة التضامن تزور قرية الأطفال «SOS» بالقاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، زيارة لقرية الأطفال "SOS" بالقاهرة، وذلك بصحبة علاء الدين ارمانوفيتش ممثل الهيئة الدولية لقرى الأطفال sos والمستشار محمد عمر القمارى المستشار القانونى للوزارة، والأستاذ مجدى حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، والأستاذ أحمد عبد الرحمن مدير مديرية القاهرة، والأستاذ علاء عبد العاطى مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة، وكان فى استقبالها القائمون على إدارة القرية والمشروع.





وفى اجتماع موسع ضم جميع الأطفال والأمهات البديلات والشباب والسيدات المعيلات وجدات وعاملين، تم مناقشة القضايا الخاصة بكل فئة، والتعرف على أولوياتهم، مع الأخذ فى الاعتبار أن لكل فئة أولوياتها.

ومن أهم القضايا التى تم طرحها هى محل السكن وأهمية قربه من مدارس الأطفال، والحصول على المصروفات الشهرية للمستلزمات الأساسية، وإمكانية الحصول على فرصة عمل، وتوفير العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة، ومعاش المطلقات للسيدات المعيلات، وغيرها من الموضوعات التى شغلت أبناء المؤسسة.

وحرصت القباج، بحضور فريق العمل بالوزارة والمنظمة الشريكة، على الاستماع لجميع الأسئلة والرد عليها بشكل يطمئن الجميع، مع عدم الإخلال بتوجه الوزارة نحو الرعاية البديلة، وصرحت بأن الوزارة ستجرى دراسة حالة معمقة لكل فرد فى القرية سواء كانت من أبناء مصر من الأيتام القاطنين داخل القرية، أو من العاملين فى الخدمات المختلفة بها، وبناءً على نتائج دراسة الحالات، سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة التى تتفق مع الظروف الاجتماعية والصحية والتعليمية لكل فرد، مع التأكيد على عدم الفصل بين الأمهات البديلات وأولادهم، ومع الحفاظ على سلامة وكرامة كبار السن والحرص على تخصيص وحدات سكنية لهم فى نفس العمارات التى سيسكن فيها أبناءهم.

كما وعدت الوزارة، بالتكفل بالرعاية الصحية لكل من يعانى من مشكلات صحية سواء كانت مزمنة أو ناتجة عن وجود إعاقة.

وكانت القباج، اجتمعت مع ممثلى منظمة قرى الأطفال الدولية" SOS" يوم الثلاثاء 9 مايو 2023، بهدف مناقشة خطة التنسيق مع المنظمة لتطوير شكل التعاون من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية، مما يتتبع توقيع بروتوكول تعاون فى الفترة القادمة ليؤكد على التوجه نحو اللامأسسة تنفيذا لاستراتيجية الرعاية البديلة.

وأعرب ممثلو منظمة قرى الأطفال الدولية عن عدم نيتهم للإنهاء التام لأنشطة المنظمة فى مصر وإنما تطوير شكل العلاقة مع الوزارة بما يتواءم مع حقوق الأطفال فى التنشئة الأسرية سواء كانت طبيعية أو بديلة.