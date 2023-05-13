السبكى: مصر تتبنى استراتيجية لتشجيع استثمار القطاع الخاص فى الصحة

جدة - نرمين السيد - ونظم ورشة العمل، البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والمنعقدة بكلية فرانكفورت للتمويل والإدارة بألمانيا، والتى استمرت على مدار 5 أيام من شهر مايو الجارى.

وانعقدت ورشة العمل الدولية، بمشاركة من جانب الحكومة المصرية، الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشؤون الفنية، إضافة إلى مشاركة عدد من رؤساء هيئات الصحة، وكبار المسئولين فى وزارات "الصحة، المالية، الاقتصاد"، بدول "الهند، أوزبكستان، أذربيجان، ألمانيا، فرنسا، كوت ديفوار، أنجولا، توجو، إنجلترا"، كما ضمت الورشة عدد من الخبراء من كافة دول العالم.

وكان فى استقبال وفد الحكومة المصرية، كلا من السفيرة عبير سليمان، القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى هامبورج بألمانيا، المستشارة مروة عكاشة، نائب القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى هامبورج.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، خلال ورشة العمل الدولية، أن مصر تتبنى استراتيجية لتشجيع إشراك القطاع الخاص فى الاستثمار فى القطاع الصحى، وتابع: لدينا توجيهات من القيادة السياسية بتقديم جميع التسهيلات وعوامل الجذب للقطاع الخاص ليكون شريك أساسى فى منظومة التأمين الصحى الشامل، لافتا إلى أن ورشة العمل كانت فرصة جيدة لعرض الفرص الاستثمارية للقطاع الصحى المصرى على المسئولين عن الاستثمار فى عدد من الدول الأوروبية والأفريقية.

وأضاف السبكى، أن ورشة العمل كانت فرصة جيدة أيضا لعرض التجربة المصرية الرائدة فى التغطية الصحية الشاملة من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى أن هذه التجربة أفرزت عدد من الفرص الإستثمارية الهامة، وساهمت فى فتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، لما يقدمه قانون التأمين الصحى الشامل الجديد رقم "2" لسنة 2018 من دعم لحرية المنافسة مع القطاع الخاص، وضمان إشراكه فى عمليات البناء والتنمية، للوصول إلى التنمية الصحية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن الشراكة مع القطاع الخاص هو أحد الأدوات الهامة التى يجب النظر إليها لتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وتقديم نموذج لشراكة حقيقية ما بين القطاعين الخاص والحكومى، لافتا إلى أنه نستهدف خلال الفترة القادمة تدريب وتأهيل عدد من الكوادر فى هيئة الرعاية الصحية على التعامل مع الأطر القانونية والمالية والفنية لنظم الشراكة ما بين القطاعين الحكومى والخاص، وذلك مع مؤسسة التمويل الدولية والجهات الأكاديمية ذات التقدير الدولى وذات الإسهام الواضح فى الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص.

ولفت إلى أن هذا التدريب سوف يسهم فى تيسير وإسراع عمليات إبرام التعاقدات طويلة الأمد مع القطاع الخاص، وحسن اختيار الفرص الاستثمارية، وحسن تقييم الأصول الخاصة بالحكومة قبل الدخول فى عمليات الشراكة مع القطاع الخاص، وكذا حسن تقدير المخاطر والتحديات التى يمكن أن تواجه المشروعات ووضع السيناريوهات الجيدة لمجابهتها، بالإضافة إلى تقديم عدد من النماذج الناجحة للشراكة، وبالتالى مما يسهم فى تقليل احتياجات الدولة من تمويل مشروعات الصحة من الموازنة العامة للدولة، وإتاحة فرصة أكبر لجذب الاستثمار الأجنبى.

تجدر الإشارة، إلى أن ورشة العمل الدولية لقيادات القطاع الصحى لتطبيق مفاهيم الشراكة مع القطاع الخاص، ناقشت الأطر القانونية والمالية والفنية لإقامة نظم شراكة للقطاع الخاص فى الدول النامية، كما ناقشت التحديات التى تواجه القطاع الخاص وتقف أمامه عائقا للشراكة مع عدد من الحكومات بتلك الدول، وتطرقت أيضا لطرق التعامل مع هذه التحديات وكيفية التغلب عليها وفقا لأحدث الممارسات المالية العالمية التى تتسم بالحوكمة والكفاءة والجودة.

وتطرقت ورشة العمل، إلى دراسة المخاطر لتنفيذ مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وكيفية وضع السيناريوهات للتعامل مع أى مخاطر محتملة للشراكات طويلة الأمد، وكيفية وضع ضمانات تضمن حقوق الجانبين من القطاعين الحكومى والخاص فى الشراكات التى تتسم بالطابع الاستراتيجى.

كما تطرقت الورشة، إلى دراسة عدد من التجارب الناجحة لعدد من الدول الأوروبية التى نجحت فى تأسيس نظام للشراكة مع القطاع الخاص فى القطاع الصحى، كما نوهت إلى الجوانب الإيجابية لهذه الشراكة، وتقييم الحكومات، وتقييم المواطنين لهذه الشراكات من منظور أساسه مردود هذه الشراكات على تحسين الخدمات الصحية للمجتمع.