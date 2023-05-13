الحكومة تنفى إلغاء الدعم العينى للسلع التموينية وتحويله إلى نقدى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العينى للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدى.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الدعم العينى للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدى. وشدد على استمرار الدعم العينى للسلع التموينية كما هو دون أى تغيير فى المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع منح المستفيد الحرية الكاملة فى اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التى يتم ضخها شهريًا لمنافذ صرف السلع التموينية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

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