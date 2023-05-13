التعليم العالى: هيئة الاستشعار تحتضن الأفكار الابتكارية من أجل نمو الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أهمية ربط المنتج البحثى بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادى، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030 )، وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادى على المجتمع، باعتبار أن البحث العلمى التطبيقى هو أساس الصناعة.





وفى هذا الإطار، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برئاسة محمود صقر، نظمت هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ورشة عمل تعريفية عن حاضنة أعمال الاستشعار من البعد، وذلك بعد فتح باب التقدم لدورة الاحتضان الثانية لحاضنة أعمال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء (RSS) والمُمولة من البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا؛ بهدف دعم الأفكار التكنولوجية الواعدة القابلة للتحول لشركات ناشئة فى مجال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، وإيمانًا بضرورة خلق مناخ داعم للمبتكرين والمبدعين من شباب الباحثين.

وأكد إسلام أبوالمجد القائم بأعمال رئيس هيئة الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، أن إنشاء الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر فى أوروبا ساهم بشكل فعال فى النمو الاقتصادى الأوروبى، حيث أن معظم الأفكار الابتكارية تنبثق من المجتمع الأكاديمى.

وشدد على ضرورة تحويل هذه الأفكار إلى منتجات، لافتًا إلى دور هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء فى المساهمة بتبنى الأفكار الابتكارية الشابة، وبذل المزيد من الجهود من أجل تطوير الاقتصاد الوطنى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأشارت غادة على خضرى مدير حاضنة الاستشعار إلى الخدمات المقدمة من خلال الحاضنة، وأوضحت أن حاضنة الأعمال هى المؤسسة الحاضنة للأفكار لإخراج منتج مبتكر للسوق، وذلك لسد الفجوة بين المؤسسات البحثية والسوق، مشيرة إلى أن حاضنة الاستشعار هى أول حاضنة فى مجال الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء؛ وتهدف لجذب أفكار تخدم مجال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء؛ للمساهمة فى حل المشكلات يعانى منها المجتمع.

وفى ختام الورشة تم عرض نماذج لبعض الشركات التى تم احتضانها فى دورة الاحتضان الأولى بحاضنة الاستشعار للوصول إلى شركات ناشئة، وإبراز النجاحات التى حققتها فى العديد من المجالات التى تخدم أهداف التنمية المستدامة.