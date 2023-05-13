27 ألفا و334 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بأسوان

جدة - نرمين السيد - انطلقت امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023/2022 اليوم السبت، والتى يؤديها 27 ألفا و334 طالب وطالبة أمام 303 لجنة بواقع (66 لجنة بإدارة أسوان التعليمية - 21 لجنة بإدارة دراو التعليمية - 39 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية - 74 لجنة بإدارة كوم أمبو التعليمية - 103 لجنة بإدارة إدفو التعليمية).





وصرح عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأنه تم تجهيز جميع اللجان من (نظافة وتطهير وتعقيم وفرش)، وتم تجهيز جميع الأوراق الإدارية الخاصة بكل لجنة امتحانية، كما تم توفير مبردات المياه ووسائل التهوية المناسبة، بما يضمن تهيئة المناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأكد لطفى على تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسته شخصيًا، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة السيد مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، لتلقى أية شكاوى أو مشكلات قد ترد خلال فترة الامتحانات.

وشدد على ضرورة التزام الجميع بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على السادة القائمين على اللجان والامتحانات ضرورة توفير الهدوء داخل اللجان والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة وكذلك اللجان، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.

يذكر أن الطلاب يؤدون امتحانهم اليوم فى مادتى (اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية) وتنتهى الامتحانات الخميس الموافق 18 مايو بمواد (الهندسة لجميع الطلاب - التربية الرياضية للمدارس الرياضية - لغة أجنبية ثانية مستوى رفيع لطلاب اللغات).