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لتأهيل الأخصائيين النفسيين.. اتفاقية تعاون بين مؤسستى فاهم والتعليم أولا

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رانيا ربيع 2023-05-13 13:16 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وقعت مؤسسة فاهم للدعم النفسى، اتفاقا مع مؤسسة التعليم أولا، بهدف التعاون فى برامج تأهيل وإعداد الأخصائيين النفسيين بالمدارس الحكومية على برامج الصحة النفسية، وتوعية أولياء الأمور والمدرسين، بأهمية الصحة النفسية للأطفال.

جاء توقيع الاتفاق، تحت رعاية وبحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ووقع الاتفاق من جانب مؤسسة فاهم السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم، ومن جانب مؤسسة التعليم أولا، الدكتورة سلمى البكرى رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم أولا.

من جانبها أكدت السفيرة نبيلة مكرم، أهمية التعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم الصحة النفسية للأطفال، وأهمية إعداد وتدريب المعلمين والأخصائيين النفسيين على الاهتمام بهذا الجانب.

جاءت مراسم التوقيع على هامش انعقاد مؤتمر "التعلم بين التحول الرقمى والأنسنة" برعاية مؤسسة التعليم أولا والتعليم المتوازن، وبالتعاون مع جامعة فلوريدا أتلانتيك وشركة ميكروسوفت مصر والجامعة البريطانية فى مصر وشركة انوفيرا.

شارك فى المؤتمر مائة وخمسون شخصية متخصصة فى مجال التعليم من الجامعات المصرية والأمريكية، فضلا عن عدد كبير من المعلمين ومديرى المدارس الدولية والخاصة والحكومية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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