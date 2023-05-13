فرصة.. القوى العاملة: توفير 6 آلاف وظيفة لشباب أسيوط

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، عن افتتاح ملتقى توظيف للشباب بالمحافظة بعد غد الاثنين، فى إطار برنامج "فرصة" الذى ينفذ من خلال مشروع "تشغيل الشباب فى مصر" بالتعاون بين وزارتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى، ومحافظة أسيوط، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.





وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، أن المديرية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمحافظة وفرت 6 آلاف فرصة عمل على الوظائف التالية: 1. قطاع السياحة والفنادق (عضو فريق - كاشير - ستيورد).

2. القطاع الخدمى (سائقين - مسؤولين تمويل - مندوب مبيعات - أفراد أمن - كول سنتر - مدخل بيانات).

3. القطاع الصناعى (عمال إنتاج - فنين صيانة - فنى لحام - براد).

4. القطاع الزراعى (مهندسين زراعيين – عمال زراعيين – فنيين).

5. قطاع الأغذية (عضو فريق - عامل إنتاج - مساعد إنتاج - عامل نظافة - عامل مخازن – عضو فريق – مدير مطعم – متلقى طلبات).

6. قطاع الملابس (عمال إنتاج – عمال مكواه).

7. قطاع الدهانات (مسؤول مبيعات).

8. قطاع الاستثمار العقارى (إشراف – أمن – عمال نظافة). وقال مدير المديرية، إن بعض الشركات المشاركة بالملتقى تقدم مزايا مختلفة منها تأمين صحى، وبدل انتقال أو توفير وسيلة للانتقال، وبدل وجبة، وغيرها من المزايا.

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