القوى العاملة: حصر للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبري بسوهاج

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 مايو 2023 01:26 مساءً - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج حملة تفتيشية بشأن العمالة غير المنتظمة، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل علي مشروع إنشاء مستشفى المنشاة العام ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوي العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة وتسجيلها وحصرها لتوسيع قاعدة بياناتها وزيادة عدد المستفيدين الحقيقين ، والتواجد في مواقع عملها وضمان إستيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية وكافة مستحقاتها .

جاء ذلك في التقرير الذي تلقته الوزارة من الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج والذي أفاد فيه أنه تم تنفيذ حملة تفتيشية على مشروع إنشاء مستشفى المنشاة العام وهو أحد المشروعات التابعة لوزارة الصحة ، حيث قامت اللجنة بحصر عدد 40 عامل غير منتظم يعملون بالمشروع وتم استيفاء بياناتهم لضمهم لقاعدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية حتى يتمكنوا من الاستفادة من أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية الواردة بلائحة تشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة الصادرة بقرار وزير القوي العاملة رقم 162 لسنة 2019 ، وشارك في الحملة خلف عبدالرحيم مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية ، وممدوح خلف مدير مكتب تفتيش عمل المنشاة ، وعواطف صدقي مفتش السلامة والصحة المهنية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم التنبيه علي الشركة المنفذة بضرورة سداد مستحقات العمالة غير المنتظمة والحصول على مخالصة من المديرية حتي تتمكن الشركة من الحصول على مستحقاتها من جهة الإسناد وفقا للضوابط الواردة بلائحة العمالة غير المنتظمة ووفقا وللكتاب الدوري الأخير الصادر من رئاسة مجلس الوزراء برقم 3 - 10433 بتاريخ 6 ابريل 2023 والذي ألزم جميع الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وكافة الجهات والهيئات بالالتزام بقرار وزير القوي العاملة 162 لسنة 2019 والالتزام بسداد المستحقات لصالح صندوق العمالة غير المنتظمة ، كما تم التنبيه علي ضرورة استيفاء كافة إشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العمال .