سفير مصر لدي جنوب السودان يلتقى القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 مايو 2023 01:26 مساءً - التقى السفير "معتز مصطفى عبد القادر" سفير جمهورية مصر العربية لدي جنوب السودان، السفير "دينج داو دينج" القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة جنوب السودان، وذلك في إطار متابعة زيارة السيد وزير الخارجية "سامح شكري" إلى جنوب السودان يوم ٩ مايو ٢٠٢٣.

أعرب القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي الجنوب سوداني السفير "دينج داو" عن الشكر والتقدير على الزيارة الهامة التى قام بها السيد وزير الخارجية "سامح شكري" إلى جنوب السودان يوم ٩ مايو ٢٠٢٣، مثمنًا الرسالة التى نقلها وزير الخارجية المصري من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية "عبد الفتاح السيسي" إلى فخامة رئيس جمهورية جنوب السودان "سالفا كير ميارديت" حول تطورات الأوضاع في جمهورية السودان وكذا سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد السفير "معتز مصطفي عبد القادر" على قوة ومتانة العلاقات التي تربط قيادتي وشعبي البلدين، واعتزام جمهورية مصر العربية مواصلة دعمها وجهودها لتقديم المساعدة لدولة جنوب السودان في مختلف القطاعات والمجالات، وتكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الأزمة السودانية وانعكاساتها على الدولتين باعتبارهما دولتي جوار مباشر للسودان.